La giustizia decadente

Dall’insegnamento originario di Calamandrei, alla fine del garantismo con Mani Pulite negli anni 90. Paolo Borgna e Jacopo Rosatelli tracciano una storia della crisi in cui è piombata la magistratura, forse priva di redenzione, nel libro "Una fragile indipendenza"

Leggiamola allora questa “Conversazione intorno alla magistratura” tra Paolo Borgna e Jacopo Rosatelli, “Una fragile indipendenza” (SEB27, Torino, pp. 131, con una prefazione di Enrico Deaglio, 15 euro). Borgna ha 67 anni, è cattolico di formazione e azionista per vocazione, è stato avvocato poi magistrato – pm, giudice, pm… – dal 1981 a quest’anno. E’ stato anche storico, biografo di alcuni dei suoi personaggi ideali, Alessandro Galante Garrone, “Il mite giacobino”, in conversazione, e “Una vita migliore”, e Giorgio Agosti, “Il coraggio dei giorni grigi”. Rosatelli ha 40 anni, è ricercatore e insegnante, scrive sul manifesto, aveva conversato anche con Gianrico Carofiglio, “Con i piedi nel fango” (2018), in quel caso a proposito della politica. Ora la politica è spacciata, la magistratura anche. Abbastanza, diciamo. Abbastanza da insinuare il desiderio di una ricusazione universale.