Religiosi sì, ma a distanza

Un uomo percosso a sangue, un sacerdote e un levita che passano oltre. "E' il Regolamento", dicono

Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e cadde nelle mani dei briganti, che gli portarono via tutto, lo percossero a sangue e se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. Per caso, un sacerdote scendeva per quella medesima strada e, quando lo vide, passò oltre. Anche un levita, giunto in quel luogo, vide e passò oltre. Erano persone religiose. Di più, si dedicavano al culto di Dio. Fu chiesto loro come avessero potuto comportarsi così. Tenersi a distanza. Si mostrarono stupiti e quasi offesi. “E’ il Regolamento”, dissero.