Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto attuativo della parte della riforma penitenziaria già passata dal parlamento, che comprende misure contro la recidiva e specialmente sulle pene alternative. Me ne rallegro con tutto il cuore coi detenuti che avevano molto sperato e avevano esemplarmente lottato, e con quanti hanno operato per ciò che era giusto: i radicali, e Rita Bernardini che di questa lotta è stata protagonista e bandiera, il ministro Orlando e in extremis il governo, e un numero significativo di giuristi, avvocati, magistrati, personalità pubbliche e persone comuni. Avevo scritto l'altro ieri dando per spacciata la legge, rinviata di continuo fino a coincidere con una temperie post-elettorale segnata dal trionfo degli innamorati della galera altrui. Ho sbagliato. Me ne scuso. Ho avuto torto tante volte. Raramente sono stato così contento di aver avuto torto.