Con il jazz contro il muro. A Berlino, la prima picconata la diede Martin Luther King nel '64

Fu l’incontro tra due ferite aperte. Due sfregi che avevano in comune il disprezzo per la libertà e la dignità di ogni persona. Sessant’anni fa Martin Luther King sbarcò in una Berlino da poco divisa dal Muro e portò nel cuore dell’Europa un dramma e una meraviglia, entrambi puramente americani: la lotta per i diritti dei neri e le note del jazz. In uno dei momenti più caldi della contrapposizione tra i due blocchi, quello occidentale e quello che restava invisibile dietro la cortina di ferro, fu un confronto insolito. Le ferite dell’America che cercava di sconfiggere il razzismo si specchiavano in quelle dell’Europa, che dopo aver cancellato il nazismo non riusciva a liberarsi dal comunismo sovietico.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE