Il grande cantautorato esiste ancora: Andrea Poggio ne è solo un esempio

Conviene non perdere d’occhio la nutrita pattuglia di cantautori considerati “minori”, solo in quanto ricevono promozione e inviti di ben più scarsa qualità e quantità rispetto ai consolidati “grandi”. Non tutti nascono De Gregori, eppure questo panorama della musica italiana è costellato di figure interessanti quanto appartate, che poi magari di colpo hanno la ventura di salire un bel po’ più in alto, dopo lungo apprendistato. Vale per Giovanni Truppi, per Lucio Corsi e vale per Andrea Poggio, un personaggio che merita un’attenzione superiore a quella che ha ottenuto finora, dopo la recente uscita del suo secondo album solista, “Il Futuro” e le date che sta facendo in giro per l’Italia, come support act di qualche attrazione (spesso Baustelle), o da solo in piccoli club. Ci è capitato di vederlo in concerto a Roma: un’anima lunga con un completo color aragosta, accompagnato da due polistrumentiste nerovestite e dotate di intonatissime, angeliche voci, Adele Any Other e Arianna Pasini (a sua volta fresca di debutto discografico con “Burrone”). E’ stata una bella sorpresa, che vale la pena di esplorare: Andrea è un quarantenne avvocato di Alessandria trapiantato a Milano, con una lunga militanza musicale con una competente band pavese chiamata Green Like July, titolare di tre album tra il 2005 e il 2013, ambiziosamente registrati durante altrettante residenze americane nel Nebraska, a casa di Bright Eyes, cantando in inglese e dunque puntando a una circolazione internazionale.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE