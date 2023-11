Con “La musica è finita” il talento di Motta è ormai arrivato a maturazione

Con questa opera, il cantante pisano sembra aver raggiunto la chiarezza necessaria riguardo al proprio intento espressivo: scrivere canzoni ad ampio respiro, caratterizzate da un ventaglio tematico largo, una vocazione drammaturgica e un’impronta vocale che oggi non ha paragoni alle nostre latitudini

È un lavoro complesso e non immediatamente accessibile “La musica è finita”, quarto album della discografia di Francesco Motta, 37enne cantautore pisano, ormai uscito dalla sfera indie di cui a prima vista era sembrato un prodotto esemplare, quando correvano i tempi dei suoi esordi con i Criminal Jokers. Prodotto da Tommaso Colliva – nome di punta tra gli spin doctor italiani da sala di registrazione, vicino al giro Afterhours, ma anche a Calibro 35, a Diodato e già titolare di un Grammy Award – “La musica è finita” mette in fila undici pezzi tutti strutturati con un’inconsueta profondità sonora, arrangiamenti in odore di tridimensionalità, molta elettronica mai banale, una ricerca di sonorità originali e soprattutto una serie di ragguardevoli performance vocali da parte del titolare, che canta con una convinzione superiore alle sue precedenti uscite.