Fischer e l'Orchestra di Santa Cecilia, grande festa romana per Respighi

Seratona molto romana, romanissima, romana al quadrato per l’inaugurazione della stagione dell’Orchestra dell’Accademia di Santa Cecilia diretta da Iván Fischer. In programma, appunto, la “trilogia romana” di Respighi, cioè i suoi tre poemi sinfonici “local”, Pini, Fontane e Feste, inframmezzati da due corali di Liszt in versione abbé e turiferario di quel melomane di Pio IX (e Gregorovius, acido: “Mefistofele vestito da abate”) e accompagnati dai film del video artista Yuri Ancarani.

