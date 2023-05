Schubert e Bruckner con un direttore d'orchestra di 95 anni. Meraviglie a Santa Cecilia

Così vivo e vitale alla soglia dei 96 anni (li compirà tra meno di due mesi), anche Herbert Blomstedt potrebbe dirsi caro agli dei. Il direttore d’orchestra svedese, gran protagonista del concerto dello scorso fine settimana dell’Accademia nazionale di Santa Cecilia, ha raggiunto ormai una longevità senza precedenti nella sua professione: Bernard Haitink, morto nel 2021, ha dato il suo ultimo concerto a novant’anni, a Lucerna, e il viso e il portamento tradivano la stanchezza dell’età; più indietro nel tempo, Leopold Stokowski è arrivato a 95. Quello che rende fenomenale la quarta età di Blomstedt è la sua intensa attività sul podio delle principali orchestre europee e americane, la sua lucidità, l’energia che conserva e che soprattutto sa infondere. E la memoria intatta: l’altra sera anche la partitura della monumentale Quarta sinfonia di Anton Bruckner era appoggiata sul leggio, chiusa, e tale è rimasta per tutta la durata dell’esecuzione. Solo il corpo è smagrito e il passo un po’ incerto, complice forse la caduta dello scorso anno: sul palcoscenico arriva a braccetto di Andrea Obiso, spalla dei ceciliani, e poi dirigerà tutto il concerto seduto su uno sgabello da pianoforte. Iperattivismo, energia, memoria però non dicono tutto. O meglio, sono solo un di più per la già alta caratura dell’interprete. Blomstedt non ha niente dell’anziano malmostoso o dell’altero venerato maestro: vedendolo, ascoltandolo (perché attraverso l’orchestra pare di ascoltare anche lui, il suo canto, il suo respiro), si percepisce tuttora evidente e contagiosa la gioia della musica e del far musica, e, se non c’illudiamo, persino una bella serenità interiore. Ovvero, anche nel suo lavoro d’interprete, ben poco di rassegnatamente senile o crepuscolare, come ci si potrebbe attendere da un uomo della sua età.

