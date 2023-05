I ponti con l'Europa, i giovani talenti e Salisburgo. Le novità dell'Accademia Santa Cecilia

È una stagione musicale diversa dalle altre quella presentata ieri dall’Accademia nazionale di Santa Cecilia. Antonio Pappano termina il suo lungo mandato a Roma sostituito da Daniel Harding che dirigerà l’orchestra ceciliana dal 2024. Proprio su queste colonne ci siamo interrogati su questo anno “di sospensione” cercando di vagliare i pro e i contro. Una sede vacante non fa mai bene ma potrebbe stimolare e favorire nuovi incontri musicali e rinnovare gli obiettivi di tutti. Si vedrà. Intanto si possono segnalare nel calendario della stagione l’irruzione di molti giovani talenti (soprattutto del violino) e numerosi debutti di grande spessore. Il presidente Michele dall’Ongaro fa il cerimoniere accompagnato in video collegamento da Iván Fischer, a cui è affidato il compito di dirigere il primo concerto stagionale (il 12 ottobre) interpretando la “Trilogia romana” di Ottorino Respighi e alcune opere di Liszt composte a Roma. Musica accompagnata dalla videoarte di Yuri Ancarani: “La sfida – ha detto l’artista e regista – è creare delle immagini all’altezza di un grande maestro come Respighi, su una città di cui cinematograficamente sembrerebbe sia stato detto tutto”. L’evento, per la prima volta per Santa Cecilia, è in collaborazione con la Festa del Cinema di Roma. Pochi giorni dopo ancora Fischer guiderà la Budapest Festival Orchestra in uno spettacolo con le coreografie della Eva Duda Dance Company su musiche di Liszt e Bartók. Perché l’inaugurazione quest’anno è qualcosa di più: una tappa del Bridging Europe Festival con cui Fischer da alcuni anni unisce con un ponte musicale Budapest ad altre capitali europee.

