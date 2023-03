Daniel Harding sarà il nuovo direttore musicale di Santa Cecilia

La nomina del successore di Sir Antonio Pappano è stata ufficializzata oggi. Il mandato inizierà nell'ottobre 2024 con l'esecuzione di Tosca in forma di concerto

Sarà Daniel Harding il prossimo direttore musicale dell’Orchestra dell’Accademia nazionale di Santa Cecilia. A lungo attesa, la nomina del successore di Sir Antonio Pappano, dal prossimo anno direttore emerito dopo aver guidato i complessi ceciliani dal 2005, è stata ufficializzata oggi dal presidente-sovrintendente dell’Accademia, Michele Dall’Ongaro: il direttore britannico, 48 anni, entrerà in carica nell’ottobre 2024 con un contratto iniziale di cinque anni. Harding inizierà il suo mandato con l’esecuzione di “Tosca” in forma di concerto: nell’anno pucciniano, l’opera sarà anche il primo titolo della nuova collaborazione di Harding e dell’Accademia di Santa Cecilia con l’etichetta discografica Deutsche Grammophon. Il direttore, presente all’incontro in sala Santa Cecilia con la stampa, i vertici dell’Accademia e una nutrita rappresentanza dell’orchestra, ha annunciato anche, tra i programmi iniziali del suo mandato, la proposta del “Requiem” di Verdi in una basilica romana e l’esecuzione dell’intero ciclo delle sinfonie di Gustav Mahler.