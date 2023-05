Una luce in fondo al tragico. L'emozione kolossal di Mahler alla Scala

Cori, solisti e orchestra: Riccardo Chailly dirige la Sinfonia dei Mille e per l'occasione debutta la nuova camera acustica. Sold out per le tre serate in programma

Il colpo d’occhio è impressionante: una muraglia umana satura il palcoscenico della Scala, affollato come la metro di Tokyo all’ora di punta. Diamo i numeri, allora. Davanti al podio di Riccardo Chailly sono in 364: 105 coristi della Scala, 72 della Fenice, 50 voci bianche, 129 orchestrali, otto solisti. A questo punto, chi mastica un po’ di musica “classica” ha già capito di che si tratta: l’Ottava di Mahler, detta “Sinfonia dei Mille” per gli organici smisurati che richiede, anche se poi alla fine gli esecutori mille non sono mai. Lo stesso Mahler, al debutto a Monaco nel 1910 davanti a un parterre de rois dove c’erano davvero tutti, compreso, chissà perché, Henry Ford, di musicisti ne ebbe “appena” 850. Sta di fatto che nel repertorio non esiste brano più kolossal quindi problematico, con la conseguenza che l’Ottava la si esegue sempre meno di quel che si dovrebbe o vorrebbe. Alla Scala, finora, soltanto due volte: nel 1962 con Hermann Scherchen e nel ’70 con Seiji Ozawa. “Io a sentire Ozawa c’ero – ricorda adesso Chailly –. In italiano sapeva dire soltanto “buongiorno” e “da capo”, questo sempre toccandosi la testa, anzi il capo: eppure fu un’esecuzione meravigliosa. Rivivo ancora l’emozione sconvolgente di ascoltare per la prima volta questo pezzo”.