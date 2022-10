La Filarmonica della Scala in Spagna, finalmente musica europea senza autarchia

Barcellona – I politici italiani non frequentano i concerti, almeno quelli “classici”. Ed è un peccato perché, per esempio, l’ultima tournée della Filarmonica della Scala avrebbe potuto dare un contributo sensato all’attuale dibattito su europeismo, sovranismo, autarchia e via suonandole. Tre tappe in Spagna con Riccardo Chailly sul podio: Alicante, Madrid e gran finale lunedì al Palau de la Musica catalana di Barcellona, sublime sala da concerto con trionfo del liberty locale all’insegna del più ce n’è e meglio è (bellissimo, però: macché delitto, qui l’ornamento è diletto). Ora, le orchestre italiane che vanno in trasferta all’estero hanno da sempre un problema: il repertorio. Piaccia o non piaccia, siamo Il paese del melodramma, come da titolo del più bel libro sbagliato sull’argomento, quello di Bruno Barilli. Da questa parte delle Alpi, il sinfonismo è una conquista relativamente recente. Così ogni volta che si manda a suonare una nostra orchestra, deciso il dove si pone subito la questione di stabilire cosa. Fin dall’inizio, dalla prima tournée dell’Orchestra della Scala, a Parigi con Franco Faccio nel 1878 per celebrare, insieme, l’Esposizione universale e il centenario del teatro, azzardata fra mille perplessità e paure, comprese quelle di Verdi che si sfogò il 19 giugno di quell’anno con Clarina Maffei, oltretutto seccatissimo perché Faccio gli aveva chiesto consigli sul programma dopo averlo già deciso: “Hanno giuocato il cento contro uno. Se riescono guadagnano poco; se non riescono perdono quel po’ di riputazione e di prestigio che dà da lontano il vostro Teatro della Scala” (quel “vostro” è una meraviglia: Verdi era sì, ad honorem, un milanese, ma non imbruttito).

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE