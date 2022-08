Al Festival di Salisburgo con la “kasta”, odiata perché sa coniugare i verbi

Colto, cosmopolita, europeista e meritocratico: il Festival di Salisburgo sembra sempre di più un baluardo contro nazionalismi, populismi, sovranismi e, in generale, la volgarità, anche e soprattutto quella intellettuale. A differenza di quel che pensa chi non ci va, non è che la qualità artistica sia sempre stratosferica, né che ci si veda o ci si ascolti chissà che. Soltanto, è tutto concentrato: in sei settimane, quest’anno dal 18 luglio al 31 agosto, passa tutto quel che offre di meglio il convento musicale mondiale. Rappresentate tutte le tendenze, i corsi e i ricorsi artistici, le vicissitudini del gusto e della moda: unico criterio, la qualità. Uno non vale uno, insomma. Così l’appassionato diventa bulimico come il pupo cui in pasticceria viene detto “mangia pure tutto quello che vuoi”.

