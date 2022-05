Le sinfonie di Mozart. L'irruzione del Romanticismo nel più classico dei classici

"Non sopportano titoli né definizioni", scrive Massimo Mila delle sinfonie del musicista: "Sono senza soggetto. Perché non sono che armonia, bellezza". Niente biografia né psicologismi, dunque. Ma i sentimenti si fanno strada lo stesso

"Adesso ho mica poco da fare. E devo scrivere anche una nuova sinfonia. Come faccio? (…) Basta, dovrò lavorare la notte". Così, nell’aprile del 1782, Wolfgang Amadeus Mozart scriveva al padre, affranto per l’impegno con una quantità di lavoro tale da mettere alla prova persino quella celeberrima spontaneità creativa, quella fecondità impetuosa che lasciando increduli i contemporanei si è inscindibilmente legata al suo nome. “Si riteneva – scrive Maynard Solomon – che scrivesse musica spontaneamente, per istinto naturale (…) che estraesse capolavori (…) senza alcuno sforzo di volontà cosciente”, ricordando come il primo biografo di Mozart rilevasse che “l’opera era già compiuta nel suo spirito prima che egli si sedesse al tavolo”.