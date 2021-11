De Gregori e Venditti ancora insieme, a celebrare un “tempo” sempre meno “nostro”

Ricongiungimenti. Succedono cose a Dubai, e perfino un piccolo miracolo, nel cuore della faticata Expo 2020, andata infine in scena il mese scorso, con un anno di ritardo per via del Covid. In questa sterminata landa di padiglioni, corsie e regole, tra parcheggi oceanici e spettrali svincoli autostradali, accade che si presenti sul palcoscenico dell’arena collocata giusto di fronte allo spazio-Italia, niente meno che Francesco De Gregori, per un concerto-festa promosso dall’organizzazione Associazione diplomatici, a chiusura dei suoi corsi di formazione negli Emirati Arabi Uniti. E dunque Francesco appare ben disposto al cospetto della folta e imberbe platea e s’inoltra in una delle sue scalette modello-esportazione, quelle che mettono in fila un’impressionante sequenza di suoi capolavori, scritti negli anni. Il tutto eseguito in scioltezza da una band che beneficia del rodaggio estivo, della profonda familiarità tra i suoi membri e di arrangiamenti che rinnovano lo smalto delle canzoni, con un rock-blues disseminato di coloriture pescate ovunque nel campionario delle musiche da intrattenimento novecentesco.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE