De Gregori insegna come si fa musica dal vivo nell'Italia del Covid

E allora andiamola a cercare questa molto vilipesa musica dal vivo nell’Italia del Covid, per vedere come si fa, come vanno le cose, che aria tira. Ci spingiamo dentro al cuore dell’Umbria, nella nobile Acquasparta, paese reale e identità forte, perché al campo sportivo suona Francesco De Gregori, l’organizzazione collettiva è esemplare e tanta gente ha macinato chilometri per salutare il beniamino in questa confortante cornice provinciale. De Gregori quest’estate non ce l’ha fatta più a star fermo, lui che da tempo s’è messo nei dintorni del concetto “neverending tour” battezzato dal mentore Bob Dylan: suonare per vivere, oltre che per campare, per dare un senso al tutto, a dispetto del reticolato di precauzioni che ha narcotizzato la musica in Italia, al punto che adesso diventa difficile farla risvegliare.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE