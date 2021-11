I Maneskin sono il miglior gruppo rock agli Mtv Ema

Dopo Sanremo ed Eurovision, e a una settimana dal successo di Las Vegas, un nuovo trionfo internazionale. I quattro ventenni romani vincono il titolo di "Best rock band" agli European Music Awards. È la prima volta per l'Italia

Sul palco si sono presentati vestiti in nero e oro, con il frontman Damiano in slip di pelle luccicanti, stivali e reggicalze. E poi sotto la scritta "Mammamia", che è andata letteralmente a fuoco, hanno presentato il loro nuovo singolo.

Dopo Sanremo ed Eurovision, e a una settimana dal successo di Las Vegas, un nuovo trionfo internazionale. Ieri sera alla Papp László Sportarena di Budapest, i Maneskin hanno vinto il premio per la migliore rock band degli Mtv European Music Awards. È il primo successo italiano in una delle categorie internazionali nella storia degli Ema. Nessun artista del nostro paese era riuscito ad arrivare fin qui, neanche alle nomination. "Siamo molto felici che il nostro messaggio sia uscito dalla nicchia e sia arrivato a tantissime persone", hanno detto gli artisti. "Il bello della musica e del nostro lavoro è riuscire a coinvolgere il pubblico e a creare una corrispondenza".

E pensare che a Budapest, a contendere loro lo scettro, c'erano gruppi del calibro di Coldplay, Foo Fighters, Imagine Dragons, Kings Of Leon e The Killers. Così, a chi non ha mai creduto in loro, il frontman Damiano ha risposto: “Beh, vi sbagliavate”.