Torino organizzerà l'Eurovision 2022

Nella città che attende il ballottaggio una certezza c'è: la manifestazione canora che hanno vinto i Maneskin quest'anno

Eurovision 2022, si farà a Torino

Torino aspetta il ballottaggio per sapere da chi sarà amministrata. Una certezza in città intanto però è arrivata: Torino organizzerà l'edizione 2022 dell'Eurovision song contest 2022. L'Italia ha ottenuto la possibilità di orgnizzare la manifestazione canora in seguito alla vittoria dei romani Maneskin all'edizione di quest'anno.

La candidatura era stata lanciata in luglio dalla sindaca Chiara Appendino. La Rai ha preferito la città sabauda a Milano, Bologna, Rimini e Pesaro. Roma era stata bocciata in quanto non era riuscita a trovare uno spazio adeguato dove organizzare l'evento. L’Eurovision Song Contest è una produzione che dura 9 settimane: sono sei le settimane di lavoro prima dell’evento, due le settimane per lo show in sé e poi una settimana successiva. Sono 40 le delegazioni che arriveranno a Torino da tutta Europa e non solo. Oltre mille i giornalisti internazionali accreditati che, secondo il bando, devono avere un’unica sala stampa.

E se a organizzarlo fosse il generale Figliuolo come chiedeva Saverio Raimondo?