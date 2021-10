A Torino il M5s molla Conte e Appendino: "Al ballottaggio votiamo il Pd"

Tutti contro tutti nel movimento cinque stelle di Torino. Scaricati il capo politico Giuseppe Conte e la sindaca uscente, Chiara Appendino, i protagonisti della stagione grillina Palazzo di Città iniziano a convergere verso il candidato del Pd Stefano Lo Russo. Ad aprire la frattura ci ha pensato l’ex consigliera comunale a cinque stelle Daniela Albano, molto vicina alla candidata sindaca Valentina Sganga. Con un post su Facebook, Albano aveva criticato le posizioni fasciste di un neo consigliere in quota Fratelli d’Italia, supportata anche da un altro “like” grillino, quello della collega Maura Paoli. Interpellata dall’Ansa, non s'è sottratta e ha esplicitato il suo l’endorsement: “Al ballottaggio voterò Lo Russo, è il male minore. La mia sensibilità politica non mi permette di accettare il centrodestra al governo della città”. Dopo di lei, un altro nome importante è salito sul carro di Lo Russo: l’ex vicesindaco Guido Montanari, anche lui, come il candidato dem, docente del Politecnico di Torino (uno architetto, l’altro geologo). Niente terzietà: piuttosto, un invito a convergere a sinistra, di fronte al pericolo di vedere “razzisti e fascisti” nella maggioranza della Sala Rossa.

