Il M5s a Torino mette a rischio la strategia di Letta sui ballottaggi (e su Conte)

Ai responsabili locali del Pd, insofferenti per il continuo minacciar sfracelli da parte del M5s, Francesco Boccia ha offerto rassicurazioni. “Vedrete che alla fine, dopo i risultati del primo turno, Giuseppe Conte smetterà questa posizione ambigua e garantirà il suo appoggio al nostro candidato per il ballottaggio”. Anche per questo, insomma, il responsabile Enti locali del Nazareno, investito da Enrico Letta del compito di tessere la trama rossogialla in vista delle amministrative, è andato a Torino due giorni fa: per invitare i dirigenti sabaudi del partito a non prendere troppo sul serio le dichiarazioni di ostilità lanciate dal nuovo leader grillino.

Sta di fatto, però, che questa più o meno onesta dissimulazione da parte dell’ex premier sta davvero aizzando gli animi del M5s sotto la Mole. Perché, dopo il mancato accordo su un candidato unitario, Chiara Appendino ha spinto Giuseppe Conte a sposare la linea oltranzista, di disperata terzietà: “Noi non faremo nessun appello per il ballottaggio”, ripetono ora in coro la sindaca uscente talmente convinta di poter difendere la bontà del suo operato che ha deciso di non ripresentarsi, e il fu avvocato del popolo che vive questa scelta del Pd come uno smacco personale, e dunque s’irrigidisce.

