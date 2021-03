Un Gattopardo di nome Jagger

C’è un signore che ha trascorso gli ultimi mesi in una bella villa nel sud-est della Sicilia, dalle parti di Noto, il gioiello del barocco siciliano, in quegli scenari spettacolari che il mondo ha ammirato nella fortunatissima serie tv del Commissario Montalbano. Il gentiluomo inglese, settanta passati da un pezzo, gli ottanta all’orizzonte, vive circondato da famigli lontano da occhi indiscreti, limitando le sue frequentazioni a principi e principesse della bella nobiltà siciliana, quella che richiama alla memoria il Gattopardo. E forse può stupire qualcuno che l’ospite britannico della Sicilia del principe Salina sia lo stesso ex ragazzo che qualche anno fa incarnava la voglia di trasgressione di un’intera generazione in lungo e largo per il mondo, che in quel ‘68 infuocato cantava versi rivoluzionari chiedendosi “che cosa può fare un povero ragazzo se non cantare in una band di rock’n’roll?”. Ma all’epoca il gentiluomo inglese non era ancora Sir, era “solo” Mick Jagger, frontman dei Rolling Stones e icona planetaria.

