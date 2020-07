L'ultima colonna sonora di Ennio Morricone è stata quella del nostro isolamento

La musica di Ennio Morricone ha accompagnato le cavalcate di Clint Eastwood e le spacconate di De Niro, ha raccontato – al pari delle immagini – i duelli polverosi e i tradimenti, la povertà e l'amore. L'epopea americana di Sergio Leone e la Sicilia nostalgica di Tornatore, fino alle sparatorie pulp dell'ultimo Tarantino.

Le colonne sonore che Morricone ha scritto per i grandi capolavori del cinema hanno guidato anche l'uscita dell'Italia dalla lunga e dolorosa fase di lockdown. Hanno viaggiato su una piazza Navona deserta, quando i cittadini di Roma e delle altre città italiane erano in isolamento. Il giovane Jacopo Mastrangelo ha condiviso sui social le sue esibizioni sui terrazzi della capitale, da Nuovo Cinema Paradiso Suite, con la quale Ennio ed Andrea Morricone accompagnavano Giuseppe Tornatore alla conquista dell’Oscar 1988, al celebre tema di “C’era una volta il west” del 1968. A Venezia, una volta finito il lockdown, il Gritti Palace ha organizzato un concerto sul molo davanti al Canal Grande: i musicisti del Conservatorio di Venezia diretti dal maestro Francesco Erle hanno eseguito un estratto di “Mission”, film del 1986 per il quale Roland Joffé vinse la Palma d'oro al 39º Festival di Cannes.