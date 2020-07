Tutti i vincitori dei Nastri d'Argento 2020

Assegnati nel giorno del lutto per Ennio Morricone, i Nastri d'Argento hanno premiato Favolacce dei fratelli D'Innocenzo, miglior film e migliore sceneggiatura, già premiata alla Berlinale, l'ultimo festival prima della chiusura – si spera nella Mostra del cinema di Venezia, ma il ritorno alla normalità è ancora lontano. Favolacce è un film cupo, nero, nelle villette di periferia con piscina gonfiabile. E a differenza di molti film italiani ha una bella fotografia, un'idea di racconto cinematografico e grazie al cielo pochissimo impegno sociale. Migliore regia a Matteo Garrone per Pinocchio, che era il rivale diretto di Favolacce - avevano 9 candidature ciascuno - con Roberto Benigni che si aggiudica il nastro per migliore attore non protagonista. Il migliore protagonista è Pierfrancesco Favino, sotto le protesi facciali che in Hammamet ne fanno un Craxi quasi perfetto. Marco D'Amore di Gomorra è il miglior regista esordiente per L'Immortale. Miglior soggetto a Giuseppe Avati, al fratello Antonio e al figlio Tommaso, per Il signor Diavolo, un film che fa parecchia paura e che riporta Pupi Avati alle sue origini di regista horror. Figli di Giuseppe Bonito è la miglior commedia. Sono stati separati dramma e commedia, se no un attore e un'attrice brillante non avrebbero nessuna chance. Un nugolo di premi speciali: non ci sono mai abbastanza riconoscimenti per tutti. Nastro speciale a Lorenzo Mattotti per La famosa invasione degli orsi in Sicilia. Film dell'anno Volevo nascondermi, la storia del pittore Antonio Ligabue raccontata – bisogna dire con una certa asciuttezza – da Giorgio Diritti. Premio della legalità ad Aspromonte, il film di Mimmo Calopresti. E qui il cinema comincia davvero a entrarci poco.