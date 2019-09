L’ex batterista del quartetto ha voluto la canzone nel suo ultimo album da solista. McCartney suona e canta le armonie I Beatles di nuovo insieme. La notizia è circolata in settimana e non è passata inosservata. I due membri superstiti della band, Ringo Starr e Paul McCartney, hanno lavorato insieme in sala d’incisione a un brano di John Lennon. La canzone, già nota ai lennoniani, è “Grow old with me”, una ballata romantica che l’ex beatle assassinato a New York...

