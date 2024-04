Addio a Roberto Cavalli. Scomparso come il suo mondo

Si era ritirato quasi dieci anni fa, cedendo il 90 per cento delle quote della sua azienda. Il suo mondo pitonato, zebrato, fatto di yacht di colore cangiante e di epiche litigate con Briatore non esiste più, fagocitato dalla finanza

“Qual è il vuoto che lascia la scomparsa di Roberto Cavalli?”, ti chiede la collega televisiva quando, un minuto dopo aver appreso della morte di uno stilista e di un imprenditore al quale per molti anni ti eri sentita vicina, ti trovi catapultata davanti allo schermo per offrire il tuo commento e, dopo che l’idea di dire le solite banalità ti ha sfiorato, pensi come, tutto sommato, la verità sia la strada migliore e anche un omaggio più onesto. E la verità è che Roberto Cavalli, morto da poche ore, a 83 anni, nella sua Firenze dopo una lunga malattia, si era ritirato da questo ambiente da un numero sufficiente di anni da non averlo visto cadere preda della finanza, della morsa del fast fashion, della trasformazione dei direttori creativi in idoli da abbattere alla prima défaillance.