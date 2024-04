La sostenibilità nella moda? Meglio se resta uno slogan

Per superare un impasse produttivo ciclopico, sarebbe arrivato il momento non solo di promuovere il riciclo ma di valorizzare la connessione emotiva con gli abiti attraverso la loro riparazione e riuso. Come era logico attendersi, questo non piace all’industria della moda e del tessile. Che frena su nuove norme anche a Bruxelles (Italia compresa)

La sostenibilità nella moda è un tema complesso; soprattutto, non è un traguardo, ma un percorso. Lungo. Per questo, la locuzione più corretta per parlare di strategie legate alla sostenibilità è quella di transizione sostenibile: le imprese che vogliono impegnarsi seriamente per attuarla non possono infatti mettere in pratica solo qualche cambiamento, ma lavorare per un’evoluzione totale, basata su nuovi paradigmi. In molti casi, questo cambiamento è difficile da misurare e nell’opacità (di approccio, di attività) che inevitabilmente si crea, nascono interpretazioni diverse di una parola magica, “moda sostenibile”, che attrae i consumatori, ma che richiede un forte impegno da parte delle aziende. E come per ogni tema complesso da affrontare, emergono delle tendenze, quasi dei mantra, sui quali si concentra periodicamente l’attenzione di tutti e che hanno la funzione di far sembrare gestibile un cambiamento che ancora stenta a prendere un indirizzo preciso e una forma.