Soffocati dai vestiti. I danni del fast fashion e i risvolti del riciclo in un documentario

Scogliere di scarti in Ghana, biodiversità annientata in Indonesia, ma anche in Veneto ci sono state intossicazioni da idrorepellenti. Intervista itinerante a Matteo Ward, imprenditore e curatore del progetto

Come comportarsi per trovare una soluzione, quando fai parte del problema? Mica facile darsi una risposta. Matteo Ward ci illustra il primo step della sua rivelazione e poi della successiva rivoluzione che lo ha trasmutato da muto e muscoloso mannequin a loquace imprenditore grazie al marchio di moda Wråd, nel corso di un’intervista che sembra fatta a un James Bond ambientalista. Biondo, millennial e di gentile aspetto – “ho trentasette anni, sono stremato, eppure gli altri non smettono di dirmi quanto mi trovino bene” - si collega dallo smartphone su Zoom prima camminando, poi correndo, poi planando in una macchina in corsa e poi finendola con una videochiamata da un cellulare prestato perché il suo “è morto” ma lui è vivo e sta a Vicenza, mentre noi siamo spiaggiati davanti al computer di casa sorseggiando caffè né equo né solidale (spoiler: alla fine, ci sentiremo colpevoli).