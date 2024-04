L'alchimia di ricomporre i segni del tempo

Lo scenario che ci si presenta innanzi in questo scorcio di nuovo millennio non è certo tra i più rassicuranti. Focolai e conflitti ovunque, fame e carestie per moltissimi popoli, etnie che soccombono sotto la crudele volontà di altre di cancellarli. Per un artista non è facile dunque muoversi su un terreno irto di insidie, insidie non solo ideologiche. Sappiamo bene come ognuno, però, debba fare il proprio dovere secondo coscienza. L’impegno dell’artista, ancora una volta, come nel mio caso, è di dare un contributo positivo a una società che apparentemente, solo apparentemente però, non ha alcun bisogno d’arte. Metaforicamente è come voler installare frigoriferi in un paese privo di elettricità.



Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE