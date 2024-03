Inarrivabili Birkin. Acquistare le celebri borse è sempre più complicato: la questione arriva in tribunale

Una coppia californiana ha trascinato Hermès in tribunale per “pratiche commerciali sleali”, denunciando di essere stata “costretta ad acquistare prodotti secondari per ottenere l’accesso alle borse Birkin”. La cosa non stupisce ma c'è un punto da rivedere nella politica della maison più elegante del mondo

Ci sono molti modi, anche sottili ed eleganti, per far sentire una persona sgradita, leggete Proust e ne otterrete un campionario quasi inesauribile. È noto però che la moda ne abbia di suoi propri, infinitamente più efficaci perfino di quelli messi in scena nel famoso siparietto di “Pretty Woman” in cui Julia Roberts, nei panni della pur poco credibile escort Vivien, viene respinta da due vendeuse in una boutique di Rodeo Drive, che è l’esempio a cui tutti fanno riferimento non avendo appunto letto alcuno dei libri della Recherche e ignorando dei patemi di Odette de Crécy o di madame Verdurin nella loro scalata alla buona società. La notizia che una coppia californiana abbia trascinato Hermès in tribunale per “pratiche commerciali sleali”, denunciando di essere stata “costretta ad acquistare prodotti secondari per ottenere l’accesso alle borse Birkin”, non ha infatti stupito più di tanto la clientela italiana, e in particolare quella milanese, dove da anni gira la storiella della parvenue dai riccioloni scuri che sarebbe riuscita a procurarsi un’uguale borsa dei desideri solo dopo aver acquistato per anni bibelot e piatti di porcellana (“di cui ha piena la cantina”, si ridacchia).