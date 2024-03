L'eclettismo nuovo, visto dalla mia finestra

In questo ultimo anno, per ragioni di lavoro ho frequentato tantissime persone: innovatori, scienziati, biologi, astrofici ed ingegneri della materia; una moltitudine di persone di tutte le età e di tutte le culture e paesi, dei quali una cosa certa è il loro mondo vestimentario, molto diverso da quello che avrei potuto immaginare dieci o cinque anni fa. Molti di loro vestono abiti funzionali, estremamente semplici, ricercati ma anche confortevoli. Alcuni li mescolano con pessimi vintage, che possiedono però tutti la caratteristica di essere prodotti con grande qualità manifatturiera, non solo nei colori, ma anche nella storia di cui sono testimoni. Poi troviamo tutto il mondo degli accessori. Per queste persone, lo zaino e le scarpe da ginnastica sono scelti con grande cura, fatti per durare nel tempo, sempre estremamente avanzati nella tecnica e nei materiali, quasi dovessero offrire soluzioni per il destino e la permanenza degli umani sulla terra. L’aspetto vestimentario per se è come passato in secondo piano.

