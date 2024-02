NAU!RELOOVE dà una seconda occasione agli occhiali che non usiamo più

Ecco il primo negozio italiano di occhiali usati rimessi a nuovo, un progetto che mette al centro rispetto per l’ambiente e sostenibilità

È successo a tanti di aver abbandonato in fondo a un cassetto un paio di occhiali che si era comprato per levarsi uno sfizio perché, solo allora, rispondenti ai nostri gusti estetici. A volte li abbiamo addirittura buttati perché considerati di troppo o inutili, senza pensare nemmeno un secondo che quello stesso paio di occhiali avrebbe potuto avere una seconda vita, sarebbe potuto piacere a qualcun altro. Probabilmente ricapiterà ancora, ma d’ora in avanti possiamo pensarci due volte prima di dimenticarli in fondo a un cassetto o gettarli nel bidone dell’indifferenziata. NAU! – il brand che dal 2005 ha messo al centro le persone, la sostenibilità economica, sociale e ambientale e che dal 2022 compensa la CO2 emessa per realizzare ogni occhiale venduto – ci dà ora la possibilità di liberarci degli occhiali che non indossiamo per dare loro una seconda possibilità.

NAU! ha infatti lanciato NAU!RELOOVE, il primo negozio italiano di occhiali di seconda mano nel centro storico di Como, in via Cesare Cantù, dove poter acquistare gli occhiali usati NAU! raccolti e rimessi a nuovo. Un esempio di economia circolare che mette al centro il rispetto per l’ambiente e della sostenibilità.

Per dare una seconda vita a un occhiale basterà portarli in uno dei 150 negozi del brand e questi verranno mandati alla fabbrica NAU! di Castiglione Olona, seguendo flussi logistici già esistenti, e lì verranno analizzati e classificati in recuperabili o non recuperabili. Per i recuperabili viene immediatamente avviato un processo di rimessa a nuovo che comprende sanificazione, lucidatura, cambio di viti e naselli, rifacimento delle tampografie, registrazione dell’assetto dell’occhiale ed eliminazione delle vecchie lenti da vista per poter ospitare le nuove lenti, oppure cambio delle lenti da sole. Gli occhiali non più utilizzabili, invece, vengono smaltiti seguendo le corrette procedure previste dalle attuali norme. “Ci sfidiamo ogni giorno per trovare nuovi modi e nuove strade per essere sempre più sostenibili: da qui, è nata l’idea di allungare il ciclo di vita dei nostri prodotti, sfruttando la nostra rete e i nostri flussi logistici, produttivi e distributivi. È così che si è concretizzato NAU!RELOOVE. il primo negozio di occhiali usati, pronti per essere riamati”. Monica Salvestrin Brogi, Co-Founder di NAU!