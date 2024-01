Viva le "sciure" milanesi. Parla l'ex direttore creativo di Aspesi

Non deve esser stato un congedo sereno, ma ora che può rendere ufficiale la conclusione del suo contratto di direttore creativo di Aspesi, Lawrence Steele non perde né la calma né la diplomazia. Perlomeno, così si evince dalla sua voce al telefono. Del resto, Aspesi ha rappresentato un allez-retour importante per la sua carriera: nel 2004, il designer aveva accettato l’offerta del fondatore del brand Alberto Aspesi di lavorare in esclusiva come art director dopo essere stato consulente per l’azienda dal 1997. E dopo molti anni, nel 2020, con il cambio di proprietà - il fondo di private equity Armònia Italy Fund -, è stato chiamato a ricoprire il ruolo di direttore creativo e a occuparsi di ogni aspetto dell’immagine, dal design delle collezioni uomo e donna, alla comunicazione, “perché essere stilista non basta più, occorre conoscere ogni aspetto del mercato”. Nel frattempo, la sua strada aveva già conosciuto strade gloriose e talvolta accidentate: come il lancio della linea eponima nel 1994 – che poi preferì chiudere - e anni di collaborazioni da mettere in curriculum, da Moschino a Prada fino a Marni, di cui è stato associate creative director accanto al suo (ex?!) grande amore Francesco Risso, ora rimasto al comando in solitaria.

