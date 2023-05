Intimamente social

Inutile cercare di coinvolgere tutti, pessima idea affidarsi alla sola IA per i contenuti. I brand che crescono nella classifica sviluppata da Comin&Partners per il Foglio parlano a microcommunity e lo fanno sui temi della qualità e della sostenibilità. Fondamentali gli hashtag brandizzati. Boom per Valentino

Inutile parlare a tutti, “sparare nel mucchio”, come si diceva una volta o, come la campagna del Ministero del Turismo ha mostrato in via definitiva, ritenere che il solo volume delle conversazioni online su un dato prodotto, o brand, siano sufficienti ad assicurarne la notorietà e il successo. L’epoca del “purché se ne parli”, nel mondo globalizzato di oggi non ha più senso perché questo mondo, su ogni argomento ma in particolare sul lusso, si comporta secondo logiche settoriali di affinità, e di micro-community, raccolte attorno a temi di interesse specifico. E questo si dimostra ancora più vero nella quarta edizione del Report sulla “Reputazione del lusso”, relativo al periodo che va da ottobre 2022 a marzo 2023 e realizzato da Comin&Partners in collaborazione con “Il Foglio della Moda” su oltre 37mila menzioni prodotte da 19mila utenti di lingua italiana nel nostro Paese.