Finita l'età dell'oro in cui il cinema ispirava la moda, funzionano la produzioni in collaborazione

Negli Ottanta e Novanta, ovvero nell’autentica âge d'or della moda, nelle riviste funzionava più o meno così: le redattrici vedevano un film, a volte bastava che avessero visto solo delle immagini di quel film pubblicate da testate straniere, e partivano le idee di styling, anche se allora nessuno le chiamava così. I film ispiratori, su cui redattrici e fotografi imbastivano il concept dei servizi (anche il concept, allora, non si chiamava così, non si chiamava proprio) non dovevano necessariamente essere belli ma solo abbastanza suggestivi e almeno con un piccolo, a volte piccolissimo, punto di contatto con la moda sfilata pochi mesi prima. Ricordo una vera ossessione collettiva per L’amante di Jean – Jacques Annaud. Improvvisamente (era il 1992) ci fu un’epidemia di pagine piene di beige e azzurro polvere su capi dalle linee essenziali ambientate nel Sud Est asiatico a volte di fantasia, ricreato fuori Milano, più spesso scattato in loco perché ancora l’editoria per produrre quei servizi aveva tanto denaro. Funzionava, funzionò: quell’incontro tra il racconto autobiografico tratto dal romanzo di Marguerite Duras e la moda minimalista dei primi Novanta aveva grazia ed efficacia.

