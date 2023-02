Il museo ideale della moda e dell'arte nella sfilata collettiva di Centergross

Da sempre la moda guarda all’arte (talvolta anche viceversa), ma si è composto un vero museo ideale, in attesa di una prossima grande mostra sul rapporto fra moda e arte organizzata dai Musei di san Domenico, nell’ispirazione della sfilata collettiva “Summer in Italy”, organizzata da Centergross al Teatro Arena del Sole, a Bologna.

Paul Signac per il brand Takeshy Kurosawa con i suoi capispalla maschili ben disegnati, Tamara de Lempicka – e in particolare il ritratto fatale di madame Allan Bott – per Gil Santucci e le sue alternanze di bianchi e raffinatissime geometrie, Ligabue e le atmosfere della gruppo naif per J.B4, la collezione donna firmata da Mattia Borghi con tessuti naturali e i colori della terra, e ancora Jackson Pollock e la tecnica del dripping su denim per ADM Revolution, Bansky per King Kong, outfit giovani che intendono rappresentare autentici messaggi di pace, i papier découpé di Matisse e le sue campiture decise per Angela Davis con le sue suggestioni Anni Settanta e Ottanta. Ed è stato quindi Carlo Parlati, lo scultore e pittore di Torre del Greco, a suggerire i toni, i colori e le atmosfere al brand Karl Mommoo, con i colori e l’eleganza tipici dell’Isola di Capri, mentre Escher ha guidato idealmente la collezione di Souvenir, un viaggio nella dimensione del sorprendente e dell’imprevedibile del geniale artista olandese, che per la collezione primavera-estate 2023 ha guardato agli scenari europei, in particolare alle Isole Canarie e alle sue meravigliose palette.

Per Centergross, il più importante polo europeo della Moda Pronta, che già da alcuni anni organizza 'Winter Melody', appuntamento con le collezioni invernali, l’evento al Teatro del Sole, realizzato con la direzione artistica di Roberto Corbelli, la strategia di comunicazione di Alessandro Nardone e accompagnato dall’esibizione delle Puppini Sisters in abiti Rinascimento e Rinascimento Curvy, è un ulteriore passo per entrare con Bologna nel calendario delle grandi capitali del fashion. "Siamo molto felici del successo della serata. Anche questa edizione così speciale ha confermato che si tratta di una scelta strategica vincente per completare il nostro percorso di capofila del progetto di realizzazione del Polo Internazionale del Pronto Moda a Bologna". Centergross è il più importante polo europeo della moda pronta, che segue la cadenza dellesStagioni creando collezioni di grande tendenza caratterizzate dalla velocità di realizzazione, di distribuzione e di riassortimento continuo, e dove qualità del prodotto e prezzi accessibili rimangono capisaldi di un distretto unico nel suo genere. L’appuntamento con Summer in Italy, dunque, raddoppia e raccoglie nuovamente gli addetti ai lavori, stampa e buyers attorno alla coralità di un messaggio fortemente positivo, che lascia intravedere ottime prospettive economiche del comparto.