Le variazioni del canone del vestire. Non solo nella moda, si intende

Fluido sì ma non troppo. Rilassato certamente ma anche sicuro di sé e certamente non in tuta. Libero ci mancherebbe, ma non di diventare irriconoscibile. La seconda edizione del “Muro dei maschi”, il murale sviluppato dal “Foglio della moda” con Pitti Immagine e ancora affisso nei suoi quattro metri per tre alla Sala delle Nazioni della Fortezza da Basso per l’edizione 103 di Pitti Uomo, pur nella campionatura molto parziale, quasi amicale, ha dimostrato in modo inequivocabile come per le donne senza problemi di identità e di riuscita professionale esista una cosa ancora più ridicola delle memorie di Harry Windsor, il “pezzo di ricambio” (“a heir and a spare”, l’onomatopea popolare inglese è sempre ficcante) che nell’autobiografia appena uscita racconta il trauma di non aver potuto chiamare “Willy” il proprio pisello come tutti gli altri inglesi, essendo questo il diminutivo del fratello maggiore, cioè the heir, l’erede, insomma il pezzo pregiato del servizio di casa.

