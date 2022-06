La moda in musica

Siamo immersi in un vortice di immagini e l’indifferenza è dietro l’angolo. Il suono non è più solo una didascalia. Ecco quali sono le ricette degli stilisti

Sullo schermo dello smartphone compare un numero di cellulare ignoto. E’ l’ora di pranzo, sarà la solita povera operatrice del marketing telefonico selvaggio che i più trattano malissimo e i pavidi, come la qui presente, vigliaccamente rimbalzano senza rispondere. Il registro pubblico delle opposizioni debutta fra quindici giorni, la società del caso starà sfruttando al massimo le ultime due settimane di gloria impositiva. Un minuto dopo, lo schermo si illumina su un messaggio whatsapp proveniente dallo stesso numero sconosciuto: “Buonasera, Kean Etro ha intitolato la sua sfilata di domenica 19 giugno alla ‘potenza selvaggia della poesia’ e ha chiesto a noi attori e attrici de ‘Il Menù della Poesia’ di omaggiarla di una lirica al telefono scelta per lei”. Un invito in poesia, modello Bembo. Penso a Gianni Rodari, alle “Favole al telefono” e al “Palazzo di gelato” ma anche al Cinquecento cortigiano, appunto. Un po’ di non sense ci starebbe benissimo. Ci accordiamo per iscritto su un orario di #poetrydelivery, scritto con l’hashtag in caso volessi postare; alle nove del mattino successivo arriva la telefonata poetica di Matteo che imposta la voce à la Albertazzi e recita un componimento di Alda Merini sul coraggio di vivere.