“La manifattura è innovazione”. Parla Serge Brunschwig

“Iprogetti di formazione nell’alto artigianato sono un veicolo molto importante per attrarre e scoprire nuovi talenti. Dobbiamo rendere questi lavori attraenti per i giovani, per trasmettere l'idea che non riguardino solo la conservazione di antiche conoscenze, ma che sono anche ricchi nella ricerca e nell’ innovazione”. Serge Brunschwig, presidente e amministratore delegato di Fendi sa, come chiunque altro nell’industria del lusso, che la forza della moda italiana non risiede tanto o non solo nelle pochissime imprese che hanno saputo trasformarsi in grandi gruppi industriali mantenendo la proprietà (ve li elenchiamo: Giorgio Armani, Prada, Zegna, OTB di Renzo Rosso, Tod’s Group, gli altri sono tutti ben sotto il miliardo di euro di fatturato), ma nell’immenso tessuto di micro-realtà di eccellenza artigiana che ha resistito alle guerre, alle svalutazioni, alle pandemie.

