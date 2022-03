Per fare vestiti studiate i classici. L'intervista a Valerie Steele

Come tutti i veri intellettuali con uso di mondo, Valerie Steele è abile schermitrice di sé per cui, quando le domando se ancora sia docente, oltre che sovrintendente e curatrice del Museo al Fashion Institute of Technology di New York risponde: «L’ho già fatto per molto tempo, nella vita. Ciao ciao, insegnamento!» con un gesto delle mani modello Rappresentante di Lista a Sanremo. Se lo può permettere. Ha scritto ventotto saggi filosofico-antropologici («o giù di lì, adesso non ricordo il numero esatto», sorride) sui simboli e le trappole culturali del vestire, allestito qualcuna di più di venti mostre, fondato e diretto Fashion Theory: The Journal of Dress, Body & Culture, la prima rivista accademica di studi sulla e della moda. È stata definita da Suzy Menkes “il Freud della moda”, dal Washington Post “una delle donne più cerebrali dell’estetica contemporanea”, dal New York Times “la storica in tacchi a spillo”: in effetti potrebbe essere una terapeuta woodyalleniana quando appare sullo schermo in look da newyorkese impegnata. Veste in total black, porta una borsa d’autore priva di logo che, da quanto vedo attraverso lo schermo del pc, ha abbandonato sulla scrivania bianca. Il suo unico vezzo sono gli occhiali di vista da pin-up anni 50, un po’ alla Marilyn Monroe in “Come sposare un milionario”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE