La carica dei Lorenzo: futuri magnifici?

"Caro Alexandre sono contento che in ospedale sia andato tutto bene. Adesso, però, mettiti a studiare. Subito, perché con papà non si scherza”. È stato Alexandre Arnault a raccontare l’episodio, pubblicando su Instagram il biglietto del fratello maggiore Antoine nel giorno della sua nascita, poi diventato, oltre che un giocatore di poker di fama internazionale (i premi vanno in beneficenza) il numero uno della comunicazione del gruppo nonché presidente di Loro Piana. Ma ancora adesso Arnault père segue da vicino le gesta dei cinque eredi, a partire da quelle della prediletta Delphine, che gli sottopone per l’approvazione finale le borse di casa Lvmh o di Alexandre, alla testa di Tiffany. Il lusso, del resto, è spesso un mestiere di famiglia, che si tramanda tra le mura di casa. Vale soprattutto per le maison francesi, a partire dai Dumas, che amministrano i tesori di Hermès, fino a François Henri Pinault, che ha rilevato la gestione di Kering da papà François.

