Cosmogonie notturne di velluto e cristallo per Gucci

Lunga fila di ospiti lungo la scalinata di accesso al castello. Tira vento; molti si avvolgono grati nel plaid bicolore che hanno trovato sulla propria seduta, una panca di legno costruita attorno al perimetro delle mura bianchissime di Federico II, al momento coperte dalla proiezione di alcune costellazioni dell’emisfero boreale. Effetto Stupor Mundi ottenuto. "Sono molto colpito. Raramente ho visto vestiti così belli", ci dice il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano in francesine nere. E' appena terminata la sfilata Cosmogonie di Gucci a Castel del Monte, sito Unesco dal 1996: centouno uscite, molto velluto, molti cristalli ricamati, una lunga teoria di cuissard allacciati bicolore modello La Goulue nonostante i numerosi riferimenti dei capi di abbigliamento ai fine Trenta-Quaranta di Greta Garbo epoca Adrian, cioè grandi spalle sormontate e casacchine con gli orli stondati comprese (allora erano in scimmia o in mongolia naturali, adesso in peluche a colori digradanti).

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE