Un anno col Foglio della moda: ecco dove trovare il nostro annuario

Tutte le tavole di Makkox e le copie anastatiche in un maxi libro per festeggiare il primo anno di vita del nostro inserto

Ci dicevate tutti di conservare le copie “per archivio e consultazione”, abbiamo voluto organizzarvele al meglio.

Per festeggiare il suo primo anno di vita, Il Foglio della moda pubblica l’“Annuario aprile 2021 - marzo 2022”: tutti i numeri dell’anno trascorso in copia anastatica a grandezza “Foglio”, in tiratura numerata 1/1000, rilegate a mano (sì, abbiamo esagerato un po’ nella fattura, ma il prezzo è calmierato: 25 euro).

Al centro, “Le XII tavole di Makkox” che raccontano con la solita, straordinaria efficacia, i contenuti dei numeri. E nelle ultime pagine la traduzione in inglese degli editoriali di “Primafila”, la colonna di apertura affidata al grande nome del sistema che meglio incarna lo spirito e il tema del numero.

Nell’ordine, fino a oggi hanno scritto: Pierpaolo Piccioli, Remo Ruffini, Matteo Lunelli, Thebe Magugu, Renzo Rosso, Massimo Giorgetti, Giorgio Armani, Brunello Cucinelli, Monique Veaute, Oliviero Toscani, Federico Marchetti, Marco Bizzarri.

Lo trovate a partire da oggi in poche, selezionate edicole, e in pochissime librerie indipendenti, scelte per unità di intenti e di sentire, sensibilità per la moda e le arti visive, simpatia e/o genialità dei proprietari: Gabriella Patrone di Armani Books a Milano, che conosce tutti gli art directors di Europa ou presque; il team di Hoepli; Maddalena Fossombroni di Todo Modo, che a Firenze ha appena dato vita al geniale salone “Testo” con Pitti Immagine; Catia Gabrielli della libreria Fahrenheit di Campo de’ Fiori, a Roma, dove si ritrovano tutti gli intellettuali romani (molto cinema, molta critica letteraria, molta moda).

Gente che, in media, conoscete anche voi, o di cui avete sentito parlare.

P.S. A Milano stiamo anche preparando una bella presentazione per festeggiare con tutti gli autori, i disegnatori e gli intervistati dell’anno fra poche settimane. Ve lo faremo sapere per tempo, contando sul bel tempo per poter stare in tanti all’aria aperta.

Dove trovate l’Annuario del “Foglio della Moda”

Edicole Indirizzo città

Magni Largo Augusto, 7 Milano

Eremo S.R.L.S. Piazza Risorgimento, 8a Milano

SanBabila S.N.C. Piazza San Babila, 4 Milano

Edicola Dolce & Gabbana Corso Venezia, 7 Milano

Edicola 2.0- Bud S.R.L. Corso Garibaldi, 83 Milano

Giglio Via Brera, 21 Milano

Dinamica S.R.L. Via dei Giardini, 7 Milano

Feltrinelli Stazione Centrale Milano

Mondadori Piazza Duomo, 1 Milano

Cecchini Piazza Farnese, 105 Roma

Eastwest Consulting S.R.L. Lungotevere dei Mellini, 5b Roma

Antica Edicola di Roma S.N.C. Via del Babuino, 150 Roma

Ferri Piazza di san Lorenzo in Lucina Roma

Feltrinelli Piazza dei Martiri, 23 Napoli

Librerie Indirizzo Località

Luxemburg Via Accademia delle scienze, 1 Torino

Armani Books via Alessandro Manzoni, 31 Milano

Hoepli via Ulrico Hoepli, 5 Milano

Todo Modo via dei Fossi 15r Firenze

Fahrenheit 451 piazza Campo de’ Fiori, 44 Roma