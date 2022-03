Perché sul parka di Putin Pier Luigi Loro Piana sbaglia

Fermo restando che a chiunque di noi non farebbe piacere vedere il nome di famiglia addosso a un dittatore, resta da capire per quale motivo Pier Luigi Loro Piana abbia sentito il bisogno di "prendere le distanze" da Vladimir Putin che, nel famigerato e per certi versi misterioso discorso allo stadio di Mosca, indossava un parka Loro Piana in cashmere che lo stesso imprenditore piemontese ha riconosciuto come nemmeno troppo nuovo, cioè uscito dal guardaroba del dittatore suddetto.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE