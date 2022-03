Le felpe e un cuscinotto Loro Piana tra i se e i ma della guerra

Guerra politica e vanità hanno uno strano rapporto tra loro, ma non del tutto incomprensibile. Noi siamo il paese italiano del “bibitaro” agli Esteri, della maggioranza relativa dei voti al comico da cabaret, dell’editore televisivo e performer fattosi iperstatista ventennale, non possiamo stupirci dell’attore medio hollywoodiano divenuto presidente della fine della Guerra fredda con la vittoria sul comunismo sovietico (“Mr Gorbaciov, tear down this wall”), dell’impostore arancione che ha sequestrato per cinque anni la dignità dell’America travestito da everyman, dell’attor comico ucraino che nel palinsesto efferato de La7 ora si duplica da eroe per caso della resistenza vera a candidato presidente per finta nella sua fortunata serie tv.

