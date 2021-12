Giggino e i piccolo-borghesi

Ho una particolare predilezione per i piccolo-borghesi e per la classe media. Kierkegaard li detestava per difetto di immaginazione e spirito, ma era un filosofo sentimentale fissato con la decifrazione dell’esistenza umana e della propria. Da gagliardo materialista storico, so che niente della società moderna avrebbe un senso senza la base sociale della democrazia, il piccolo-borghese, al quale bisognerebbe dedicare con immaginazione un monumento aere perennius in molte piazze cittadine e rurali. Non mi piacciono invece quelli che sono piccolo-borghesi e non lo sanno, e per questo passano il tempo parlando male di Gigi Di Maio, sperando che la circostanza faccia di loro esemplari di cultura, eleganza, industriosità, novazione perpetua, liberalismo, riformismo.

