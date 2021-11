L'unica definizione possibile di democrazia

Dall'orgoglio di Pericle al mea culpa di Monti, ripasso su un argomento sempre attuale

Perfino Mario Monti, persona posatamente spiritosa, si scusa per esser stato tradito dalle proprie parole: “Siamo in guerra. Bisogna trovare modalità meno democratiche…”. Se ne può ricavare un’ennesima definizione della democrazia. Com’è noto, dopo il bell’orgoglio di Pericle, la democrazia si descrive attraverso quello che non è e non può essere. Dunque, la democrazia è quella cosa di cui non si può dire che debba essercene di meno, nemmeno un po’ di meno. Si può dire solo che bisogna che ce ne sia di più.