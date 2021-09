Il Met Gala 2021 è la passerella dell'orgoglio americano

Met Gala 2021, diretta online: mezzo mondo collegato in piena notte. Per la prima volta nella sua storia pluridecennale non avviene il primo lunedì di maggio ma, causa Covid, il secondo di settembre, dopo un salto di un anno e mezzo con mostra double bill, doppio biglietto e due momenti dal 18 settembre alla prossima primavera. Il tema è l’abito come espressione dell’orgoglio americano che, dopo la figuraccia planetaria sulla gestione del ritiro dall’Afghanistan, è diventato più che identitario.

