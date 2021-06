Io non sfilo da solo

Ricerca esclusiva di EY: in vent’anni, il made in Italy che ha ceduto il controllo a stranieri è cresciuto il doppio rispetto a chi non l’ha fatto. Chi ha conservato le quote, però, ha migliore redditività. Un bel dilemma adesso che il Covid ha rimescolato le carte

Apro il capitale o vendo? Nei giorni in cui tornano le voci su un possibile accordo fra Giorgio Armani e Jaki Elkann, e la nascita di un polo del lusso italiano (Armani notoriamente vuole che la sua azienda resti a capitale italiano), il bivio di fronte al quale si trova il sistema moda delle aziende familiari italiane assomiglia a quello del protagonista del film La leggenda del pianista sull’oceano. Il protagonista deve decidere se scendere dalla Virginian, la nave di lusso sulla quale è nato, oppure restarci. Opterà per la seconda opzione, perché incapace di scegliere una vita diversa da quella che gli è capitata in sorte. Ma non è detto che andrà così per le tante imprese controllate da dinastie che, con la pandemia, stanno accelerando le procedure di successione o l’apertura a manager e soci esterni, come spiega a Il Foglio della Moda Carlo Salvato, professore della Bocconi e senior advisor di Partners, la boutique di consulenza fondata dall’ex Rettore Angelo Provasoli e da Guido Corbetta, titolare della Cattedra AIDAF-EY di Strategia delle Aziende Familiari presso lo stesso ateneo. «Un numero crescente di realtà, poi, valuta una terza opzione: l’unione, l’aggregazione tra società e marchi italiani seguendo l’esempio di imprenditori come Remo Ruffini e Renzo Rosso.