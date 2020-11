Perché tutti vogliono le scarpe Lidl. Il fallimento del mito dell'artigianato

Poi dovete spiegarmi se non vi sia una qualche dissonanza cognitiva fra il presidente di Altagamma Matteo Lunelli che adesso, in diretta zoom, sta dicendo di aver chiesto aiuti al governo per favorire la filiera dei piccoli artigiani del lusso e del food e che “il consumatore sta spostando la propria attenzione sul valore intrinseco del prodotto e la sua sostenibilità” e i furbacchioni che ieri hanno mandato esaurito lo stock di sneaker Lidl a dodici euro e 99 fatte chissà dove e chissà come, alla faccia dei ristori per le piccole imprese e del messaggio para-autarchico “comprate italiano” che risuona da mesi.

