Roma. Nonostante si facesse chiamare kaiser in virtù dei natali tedeschi, Karl Lagerfeld era più che altro un Papa. Lo stilista morto ieri all’età (presunta, era uno dei tanti misteri alimentati ad arte) di ottantacinque anni, come un Papa aveva rinunciato al suo casato, assumendo il magistero di chiese per sempre riconoscenti: Chloé e Fendi e Chanel. Come un Papa era eterno – forse l’unico nella storia della moda – ad avere dei contratti “lifetime”, a vita, con queste firme;...

